Des ciné-conférences pour favoriser l’ouverture culturelle du public mahorais

Voilà une initiative qui va plaire aux amateurs de cinéma. Le lycée Nord de Mamoudzou propose désormais des séances de ciné-conférences une fois par mois; la manifestation est ouverte autant aux élèves qu’au public lambda.



Sitianlati Daroussi •

Il poursuit l'objectif de favoriser l'ouverture culturelle des élèves et de les intégrer à la vie de l'établissement, explique-t-on du côté du lycée.

Ce sera l’occasion pour beaucoup de découvrir et redécouvrir des œuvres cinématographiques, connues ou pas qui seront projetées. Place sera faite aux classiques du genre. Pour cette première saison, les projections auront lieu un vendredi par mois de septembre 2020 à mai 2021. Ces ciné-conférences, débuteront au préalable par une conférence, où interviendront divers participants avant la projection de l’œuvre cinématographique choisie. Cette action est mise en place dans le cadre d'un projet pédagogique destiné prioritairement aux élèves qui suivent l'option Cinéma-Audiovisuel, mais ouvert à tous ceux qui le souhaitent.Pour ouvrir le bal des séances, la première séance ciné-conférence sera animée ce vendredi 18 septembre par Gilles Collin, professeur de Cinéma-Audiovisuel. Et pour les amateurs, elle sera axée sur la science-fiction au cinéma, après la projection de « je suis une légende », film de Francis Lauwrence sortie en 2007 avec dans le rôle principal Will Smith.