Localiser les bus scolaires pour mieux les protéger

Localiser, prévenir et réguler, c'est le rôle du nouveau poste de contrôle et de commandement de Transdev. Situé à Kawéni, les régulateurs peuvent être à proximité des transporteurs afin de communiquer avec eux en suivant leur trajet par géolocalisation.

Chaque véhicule aura un numéro de service, rattaché à un numéro de téléphone. S'il y a un incident, par exemple, un bus qui n'est pas passé à un arrêt, avec le numéro de service, on pourra le géolocaliser pour vérifier son parcours. Et on pourra prévenir un autre transporteur pour aller checrher les élèves et les transporter jusqu'à leur établissement.

Rafioun Houmadi Charif, chef régulateur de Transdev Mayotte