Prévention contre les addictions à Kawéni

L’association virage nord de Kawéni a monté l’opération en collaboration avec la commune de Mamoudzou.

© Frahati Youssouf Saïd

Tout est parti d’un constat alarmant.

C’est donc dans cet esprit que l’association Virage Nord de Kawéni a organisé ce mardi une journée de sensibilisation aux addictions et à l’insalubrité à Kawéni. Intitulée, Ulézi wa uvoimoja, cette journée avait pour objectif, diminuer la violence juvénile qui est souvent la conséquence de ces dépendances à l’alcool ou à la drogue.2 stands sont dressés dans la cours de la MJC. Des membres de l’association expliquent aux jeunes présents les risques liés au tabac, l’alcool et la drogue sur la santé. Et le 2ème stand, on apprend les dégâts de l’insalubrité. Les enfants écoutent religieusement les explications des membres de l’association.Les ruelles du village sont souvent le terrain de jeu de jeunes de moins de 15 ans qui s’adonnent au tabac, à l'alcool ou parfois même à la drogue. Une situation inacceptable pour les grands frères de l’association. Ils ont donc décidé de leur venir en aide. D’autres actions seront menées dans ce sens à chaque fois que l’occasion se présentera. Notamment pendant les vacances scolaires.