Mamoudzou a désormais son monument aux morts grâce aux jeunes du RSMA

La commune de Mamoudzou est désormais doté d’un monument aux morts. L’édifice a été construit par des jeunes du RSMA.



Mayotte la 1ere •

©Mayotte la 1ere ...

©Mayotte la 1ere ...

©Mayotte la 1ere ...

Entamés depuis fin septembre les travaux se sont achevés ce mardi 17 décembre. Ils ont été réalisés par des jeunes des métiers du bâtiment du RSMA. La pose de la plaque commémorative est prévue pour janvier.Situé en plein cœur du chef-lieu, cet édifice portera le nom de 13 mahorais morts pour la France. La peinture et les chaines sont les étapes à suivre, mais les sculpteurs sont déjà très fiers de leur œuvre. Ils sont 15 à travailler sur ce chantier depuis le mois de septembre.La construction du mémorial a été initiée par le chef de corps du RSMA. Et c’est la maire de Mamoudzou qui a accepté de l’accueillir et de le financer, c’est le tout premier dans la commune.L’inauguration du monument aux morts devrait avoir lieu en janvier prochain. L’office national des anciens combattants est chargé du choix des soldats qui seront honorés