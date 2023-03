Mozambique : les Forces Françaises de la Zone Sud de l’Océan Indien soutiennent la lutte contre les djihadistes

La « grande muette » communique : l’armée française basée à la Réunion et à Mayotte participe à la sécurisation du nord du Mozambique. Un communiqué du ministère de la défense fait le point sur cette mission

Bruno Minas •

1 700 militaires sont déployés à Mayotte et à la Réunion. Outre la protection de la population et la surveillance des frontières et de l’espace maritime, ils coopèrent avec les armées de la région et particulièrement celle du Mozambique en ce moment.

Le ministère de la défense informe que des soldats du 2ème RPIMA basés à St Pierre viennent d’effectuer une mission de 4 semaines dans le cadre du soutien européen à la lutte contre les groupes djihadistes dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique.

Les soldats français ne sont pas allés au feu, mais ont initié les Mozambicains à quelques techniques pointues comme l’utilisation des drones, le désamorçage des engins explosifs, ou encore le secourisme au combat.

Cela fait six ans que cette province mozambicaine est ravagée par des groupes affiliés à la mouvance islamiste, on estime à un million le nombre de personnes déplacées à cause de cette guerre.