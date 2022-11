Tanzanie : Hommes et femmes débattent sur la polygamie

Un débat intense est lancé sur les réseaux sociaux en Tanzanie à propos de la polygamie, ce depuis qu’une célébrité locale, une écrivaine, a lancé un tweet favorable à cette pratique

Bruno Minas •

Elle s’appelle Mwamita Makamba, à la fois reine de beauté, star des médias, militante panafricaniste, écrivaine et aussi influenceuse. Elle a adressé un message à ses concitoyens, disant : « je suis favorable à la polygamie, je crois que c’est une bonne chose, quand c’est fait correctement ça marche bien ». La toile s’est enflammée immédiatement. Sur les réseaux, chacun y va de son commentaire et le débat fait rage entre les pour et les contre.

Sans surprise, les hommes sont plutôt pour, et les femmes en majorité contre…mais pas toutes. L’une d’elles dit que ça lui va très bien. Les religieux s’en mêlent. La Tanzanie est peuplée de chrétiens et de musulmans. Mais ce n’est pas parce qu’on est chrétien que l’on est nécessairement contre la polygamie.

L’ancien président John Magufuli, chrétien, avait suggéré aux hommes d’épouser au moins deux femmes « pour lutter contre la prostitution » disait-il. Mais il se trouve aussi un imam pour rappeler que le Coran autorise certes quatre femmes, mais recommande de n’en avoir qu’une.

Le débat va encore plus loin, certains demandent : pourquoi pas la polyandrie ? Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas avoir plusieurs maris ? Ce sujet a été sérieusement débattu au parlement d’un autre pays : l’Afrique du Sud, où la constitution est très libérale. Mais cette discussion a été interrompue face à l’hostilité grandissante… des hommes, évidemment.