Mansour Kamardine : « Nous avons une majorité qui fonctionne à merveille autour du président Ben Issa »

Le député Mansour Kamardine est candidat en binôme avec Tahamida Ibrahim pour la cantonale partielle de Sada-Chirongui. Il était l‘invité de Zakweli ce jeudi

Bruno Minas •

«Vous avez le choix entre deux équipes : d’un côté la nôtre, celle de la cohésion et de l’unité, et de l’autre un binôme de la trahison et du mépris ». Mansour Kamardine estime que « les électeurs ont bien compris que leur intérêt est de permettre à notre équipe de poursuivre son travail »… « Nous avons une majorité qui fonctionne à merveille autour du président Ben Issa ».

Le candidat affirme que l’action de son binôme sera « complètement tournée vers la jeunesse ». Il évoque la construction du centre sportif de haut niveau à Chirongui et la création d’un gymnase à Sada.

S’agissant de la prévention de la délinquance et du débat sur le financement des associations, Mansour Kamardine critique l’action de Mlézi Maoré : « ça ne marche pas ! Partout ou Mlézi s’est installée, c’est le désordre ».

Selon lui « Mayotte n’est pas un pays du tiers-monde. Que ces associations s’installent là-bas. Nous n’avons pas les moyens d’insérer les jeunes des autres régions ».