Marche silencieuse en hommage à Nadine Séon, victime de féminicide

Elles étaient plus d'une cinquantaine de personnes ce samedi matin dans les rues de Mamoudzou pour une marche silencieuse en la mémoire de Nadine Séon. La jeune femme portée disparue depuis en juin 2023 n'a toujours pas été retrouvée. Des amis et des membres de son ancien club TCO ont tenu à lui rendre un nouvel hommage.

Darouèche Daou •

La banderole à la tête du cortège témoigne de l’attachement de ces femmes et de ces hommes envers cette femme disparue le 21 juin 2023, Nadine Seon, 33 ans, architecte de profession n’a jamais été retrouvée depuis. Ce samedi 8 juin, des proches, des amis et autres anonymes, entament une marche silencieuse en sa mémoire : « c’était important pour nous les amis qu’on soit présent on a la famille derrière nous qui pense fort à nous aujourd’hui qui n’a pas pu être présente ». Dans la tête de chacun, ce féminicide : « Aujourd’hui c’est elle, demain, ça pourrait être moi ou quelqu’un d’autre du coup on veut que ça s’arrête »

« Nadine était une sœur pour nous, on a joué ensemble en handball dans notre club TCO elle restera toujours dans nos cœurs »

Parti de l’église Notre-Dame de Fatima, le cortège entame un parcours de 2 kilomètres jusqu’à la pointe Mahabou dans le chef-lieu Mamoudzou, « c’était une collègue de travail, une fille vraiment très gentille et on oubliera jamais les bonnes relations…on est là pour cela. »

C’est important surtout si on a eu l’occasion de connaître Nadine qui était une femme formidable, et que aujourd’hui les parents ont besoin quand même de savoir ce qui s’est passé.



Son ex-compagnon a avoué son meutre et a indiqué avoir jeté son corps dans une benne à ordures, malgrè les recherches, son corps n'a toujours pas été retrouvé.