Mariam Saïd – vice présidente du CD : « J’ai vécu un mandat très difficile, des coups bas et des humiliations »

Invitée de Zakweli ce lundi matin, la 5ème vice-présidente du Conseil Départemental a dit ce qu’elle avait sur le cœur : « J’ai vécu un mandat très difficile, fait de coups bas et d’humiliations ».

Bruno Minas •

tant que l’on ne verra pas une femme présidente du Conseil Départemental, ou maire, on doutera de nos capacités. Mariam Saïd Mariam Saïd – vice présidente du CD

Selon elle, les hommes ne sont pas prêts à partager leur pouvoir, « ils ne sont pas prêts à laisser la place aux femmes ». « On ne m’a jamais demandé mon avis » ajoute-t-elle. « Le travail avec les administratifs et les techniciens se passe très bien, mais dès que nous sommes entre politiques cela ne va plus ».