Maurice : arrestation de travailleurs clandestins africains

La police mauricienne mène la chasse aux immigrés clandestins. 5 Africains ont été arrêtés la semaine dernière, ils étaient employés illégalement dans un hôtel

L’unité chargée du contrôle de l’immigration multiplie les descentes dans les usines, les boulangeries, les garages automobiles et les chantiers de construction. Un hôtel 4 étoiles du nord a été la cible des enquêteurs. Ils ont interpellé 5 serveurs venant de différents pays africains. Ils ont été arrêtés. A Maurice, l’immigration illégale est un délit passible de prison avant expulsion.

De plus en plus de Malgaches et de Nigérians arrivent à Maurice avec des visas d’étudiants et se proposent sur le marché du travail. L’emploi ne manque pas, surtout dans l’hôtellerie qui manque de main d’œuvre.

Plutôt que d’accorder plus de permis aux étrangers, le gouvernement tente de contraindre le secteur à embaucher localement.

Les jeunes mauriciens se détournent de plus en plus de ces métiers, ou préfèrent être embauchés sur des bateaux de croisière.