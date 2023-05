Maurice : un film polémique sur la conversion à l’islam est interdit par la police

Une grosse polémique a éclaté à l’île Maurice à l’occasion de la sortie d’un film indien accusé d’islamophobie. Les réactions sont si vives que le film a été retiré des salles de cinéma par la police

Bruno Minas •

« The Kerala Story » raconte l’histoire de la conversion à l’islam de trois étudiantes, deux hindoues et une chrétienne, séduites et manipulées par des hommes musulmans qui vont leur faire rejoindre Daesh.

L’histoire affiche la prétention d’être vraie à partir d’une rumeur disant que dans le sud de l’Inde, dans l’Etat du Kerala, plusieurs milliers de jeunes femmes auraient ainsi subi un lavage de cerveau à l’issue d’une rencontre amoureuse qui les aurait jetées dans les rangs de l’Etat islamique. La rumeur est tenace, entretenue par la propagande des nationalistes hindous.

Ce film tout récent – il est sorti début mai en Inde – a commencé à être projeté le week-end dernier dans trois cinéma mauriciens. Dans une des salles, un commando d’hommes en colère est venu interrompre la diffusion. La police a même dû installer des barrages pour fouiller les voitures approchant les cinémas.

« The Kerala Story » avait pourtant obtenu le feu vert de la censure mauricienne, mais devant de telles réactions les autorités ont choisi d’interdire la diffusion. La police a même saisis les images pour éviter toute nouvelle projection.