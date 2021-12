Mayotte bat encore ses propres records, avec près de 10 000 naissances cette année

Après une baisse légère en 2018, 3 ans plus tard les chiffres repartent à la hausse. Mayotte maintient toujours son statut de plus grande maternité de France

Taslimah Abdou Hamza •

Alors que l’année 2021 n’est pas encore terminée, le record de naissance à Mayotte de 2017 est déjà battu avec 9 913 naissances à la fin de ce mois de novembre. Mayotte reste bien la plus grande maternité de France. En comparaison à 2020, l’activité est déjà en hausse de 742 naissances.

On compte cette année 30 naissances, en moyenne par jour dans le département, soit 5 naissances de plus en moyenne par rapport à l’année dernière. Au mois de novembre, les naissances sont observées surtout dans la ville chef-lieu.

À Mamoudzou 523 bébés sont venus au monde en novembre 2021, dans les hôpitaux périphériques comme Mramadoudou on compte 40 naissances seulement et à Kahani 68 naissances.

En 2017 pour la seule ville de Mamoudzou on comptabilisait 7042 naissances pour toute l’année. Le nombre de naissances est en constante augmentation. On a même dépassé les 1000 naissances par mois en mars, avril et mai 2021.

Selon l’INSEE, Mayotte est le département français où la fécondité est la plus élevée avec 4.2 enfants par femme.