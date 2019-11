Mayotte, bientôt un rectorat de plein exercice

Le vice-rectorat de Mayotte deviendra officiellement un rectorat le 1er janvier prochain. C'est l'une des nombreuses demandes qui avaient été émises notamment par les syndicats locaux.



Chamsudine Ali •

Faire de Mayotte un rectorat à part entière est une des revendications les plus anciennes des syndicats d’enseignants de Mayotte reprise par les politiques. Le 101ème département français connaît de nombreuses difficultés en matière d’éducation, cette transformation est une promesse de beaucoup de changements. L’île au lagon devient indépendante de La Réunion et donc les décisions qui concernent l’éducation seront prises sur place.

Et le nouveau vice-recteur, Gilles Halbout, bientôt premier recteur de l’académie de Mayotte s’est montré volontariste lors de son passage dans le journal de Mayotte la 1ère et invité à se mettre au travail après l’engagement pris par le président Emmanuel lors de sa visite le mois dernier.

Mais les syndicats se montrent méfiants et attendent de voir. Ils rappellent les chantiers qui sont en attente, les constructions de nouveaux établissements, la formation des enseignants et le problème du recours systématique à des contractuels, entre autres.