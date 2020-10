Mayotte connait un nouvel épisode de grandes marées

Un phénomène qui s’est produit plusieurs fois depuis le début de cette année. La naissance du volcan et la montée des eaux ne font qu’accentuer cela. Mayotte s'est enfoncée à plus d'un centimètre et demi en une année.



S.D •

travaux de la Deal en vue des grandes marées • ©Mayotte la 1ère

consignes de sécurité, grandes marées

consignes de sécurité, submersion marine

Faut-il le rappeler, les grandes marées restent un phénomène naturel. Mais s’agissant de Mayotte, différentes causes font que le phénomène alerte davantage les autorités, enfoncement de l'île et volcan sous-marin; les autorités sont d’ores et déjà sur le qui-vive pour pallier à toute éventualité. Que ce soit du côté de l’Etat ou des municipalités concernées, tous les acteurs se mobilisent pour faire face, notamment en cas d’évacuation des populations installées en bord de mer, ou encore l’identification des lieux d’accueil.Le nouvel épisode de grandes marées débute ce vendredi et durera jusqu’à mardi 20 octobre prochain. Le pic est attendu ce dimanche 18 octobre à 4h46 avec une marée à 4m44, et lundi 19 octobre à 5h23 avec une marée à 4m42. Dès lundi, la Deal a entrepris des exercices de déviation du réseau routier en cas de submersion marine que ce soit en Grande-Terre ou en Petite-Terre.La préfecture a d’ores et déjà informé les maires concernés et les services de l’état sont sensibilisés et sont prêt à intervenir. Les grandes marées qui apportent également leur lot de conséquences sur les rotations des barges entre la Grande et la Petite-Terre. Le service de transport maritime maintient les horaires habituels ; toutefois, en fonction de l’évolution des conditions météorologiques, les horaires seront ajustés. La sécurité des usagers, du personnel et du matériel sont la priorité.Les autorités appellent à la vigilance et au respect des consignes de sécurité.