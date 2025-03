Météo du mardi 25 mars : Mayotte en vigilance orange fortes pluies et orages

En cette fin de saison des pluies, des averses sont attendues toute la journée ce mardi. Ce matin, Météo France a placé le département en vigilance orange fortes pluies et orages.

La météo sera pluvieuse ce mardi 25 mars. Météo France a placé ce matin le département en vigilance orange fores pluies et orages. De fortes averses, de violentes rafales et une activité électrique marquée sont recencées par l'agence. La préfecture appelle la population à la prudence : ne pas franchir les ravines et rivières en crue, ne pas s'abriter sous les arbres, prendre des précautions si le logement est en zone inondable.

Cet après-midi, Météo France prévoit également "des averses et grains localement orageux", notamment dans le sud. Les marées suivront les horaires suivants :

Basses mers : 1,52 m à 08h05 et 1,52 m à 19h59

Pleines mers : 2,74 m à 01h03 et 2,58 m à 14h11

Le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 18h06. Les températures resteront chaudes ce mardi, avoisinant les 30 degrés dans la matinée avec à nouveau 32 degrés sur tout le territoire dans l'après-midi et 27 degrés dans la soirée.