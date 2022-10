Michel Ahmed : « Une nouvelle approche vers les touristes mahorais »

Michel Ahmed, directeur de l’Agence d’Attractivité et de Développement du Tourisme de Mayotte, était l’invité de Zakweli ce mercredi

« On vit l’image de Mayotte difficilement » reconnait Michel Ahmed, « nous faisons beaucoup d’efforts pour relancer cette image… c’est difficile ». Pour le directeur de l’agence, on ne peut pas mentir, « les réseaux sociaux sont là et les informations sont facilement accessible ». « Nous mettons en avant ce que l’on peut faire. Nos clients peuvent faire du tourisme, de la randonnée en sécurité, en faisant appel à des guides professionnels ».

L’AADTM s’adresse cependant à une autre clientèle qui s’est développée dans le monde entier pendant l’épidémie de Covid : les touristes locaux,

nous avons une nouvelle approche vers les touristes mahorais

Michel Ahmed insiste sur la qualité de l’offre, « nous menons un audit des hébergements cette année, nous nous occuperons des restaurants l’année prochaine ». Mais l’objectif est surtout de diversifier l’offre. L’agence a lancé un appel aux porteurs de projets, ceux qui seront sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement pendant deux ans.

Michel Ahmed annonce enfin le retour des navires de croisières à partir de novembre, « dans le cadre des îles Vanilles nous réfléchissons aussi à lancer des croisières inter-îles pour la clientèle locale »