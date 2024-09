Michel Barnier Premier ministre : "ce qui nous intéresse, c'est de reprendre le travail" réagit le maire de Mamoudzou

Michel Barnier a été nommé Premier ministre ce jeudi par Emmanuel Macron. Le maire de Mamoudzou salue cette annonce et espère une reprise rapide des négociations autour du projet de loi Mayotte et de la suppression du droit du sol dans le département.

"Au-delà de l'étiquette politique, c'est toute la nation qui fait un ouf de soulagement", résume le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila, dans Zakwéli, après la nomination ce jeudi 5 septembre du républicain Michel Barnier comme Premier ministre. "Ce qui va compter, c'est tout le travail qui va commencer par nommer ses ministres, notamment celui qui sera notre interlocuteur dans les Outre-mer."

Une visite à Mayotte en 2021

Michel Barnier est en tout cas un profil apprécié à Mayotte. Il s'était rendu dans le département en 2021 lors de la primaire des Républicains, où il s'était engagé pour la suppression du droit du sol à Mayotte, bien avant l'annonce du ministre Gérald Darmanin. Le nouveau Premier ministre avait alors également salué l'initiative du projet de loi Mayotte, même si trois ans plus tard, il est toujours attendu.

"Nous avons commencé un travail avec les anciens gouvernements, avec le président, c'est autour de ce travail que nous devons nous mobiliser", explique le maire. "Ce qui nous intéresse, c'est de reprendre le travail sur des sujets comme la sécurité, le pouvoir d'achat, le soutien aux opérateurs économiques ou encore les grandes infrastructures qui permettent au territoire de se désenclaver."

Un proche de Mansour ?

Aura-t-il une oreille pour Mayotte ? Le nouveau chef du gouvernement est en tout cas réputé comme étant un proche de l'ancien député Mansour Kamardine. "Mansour Kamardine a toujours été un fervent défenseur de nos territoires, on espère qu'avec ses constats, il permettra de faire avancer le territoire, même s'il n'a plus de mandat électif", ajoute le maire du chef-lieu. Difficile en revanche de s'avancer sur l'impact qu'aura cette nomination sur la composition du parti, localement et nationalement. "Le plus important, ce sont les orientations", martèle l'élu.