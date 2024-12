Mon île propre : "un début de quelque chose " déclare le secrétaire général de l'association FMAE

Alors que le coup d'envoi de l'opération " Mon île propre" a été donné ce jeudi 5 décembre, Nailane Attoumane Attibou, le secrétaire général de l'association FMAE, la Fédération Mahoraise des Associations Environnementales, espère que ces trois jours de grand nettoyage ne sont que le début d'une nouvelle ère.

On a un début de quelque chose. (...) On a vu pour la première fois des élus qui ont mis leurs tenues pour aller participer concrètement au nettoyage, non seulement les élus mais aussi les autorités, le préfet. D'habitude on les voyait en costume, costard venir regarder les autres travailler.

Pour Nailane Attoumane Attibou, il est nécessaire de faire un bilan et pérenniser ces actions de nettoyage pour garantir la propreté. Elle contribue selon le secrétaire général de l'association FMAE à la santé environnementale mais aussi au développement économique.

Il faut interdire les sacs plastiques et tout ce qui peut être interdit. On avait le recyclage des bouteilles, pourquoi on a arrêté de récupurer les consignes ? (..) Tout est une question de volonté politique et opérationnelle des uns et des autres. Je n'accepte pas qu'on me dise que c'est trop tard.