Mouhoutar Salim : «Wuambushu… pour moi on aurait mieux fait de l’appeler opération  Kassidi »

Mouhoutar Salim, écrivain et conférencier, était l’invité de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

Mouhoutar Salim s’inscrit en faveur de l’opération Wuambushu, « sa légitimité est incontestable » dit-il, « personne ne pourra vous dire qu’il ne fallait pas la faire ». « Enfin l’Etat s’est engagé dans cette opération souhaitée par la population mahoraise » insiste-t-il.

L’écrivain estime que « Wuambushu n’est pas le terme approprié, car il introduit l’idée que l’on va essayer quelque chose. Pour moi on aurait mieux fait de l’appeler l’opération Kassidi, plus affirmative, on ne tente rien, on fait ».

Mouhoutar Salim récuse l’étiquette de « xénophobe » collée aux Mahorais : « nous sommes une communauté dans laquelle nous trouvons des natifs et des invités. Ce dont nous ne voulons pas, c’est le « Mtoro », celui qui vit dans la clandestinité, qui implique la fraude, la combine, la délinquance ».