Les aidants familiaux à la recherche d'une reconnaissance

Les familles en plein moment de partage à Mtsahara Les associations ont invité les aidants à venir les voir pour leur proposer des solutions à leur situation.

Hassanati Oumouri, présidente de l'associarion des aidants familiaux de Mayotte, appelle les administrations et associations d'aide aux aidants à mieux les accueillir.

Beaucoup se sentent démunis devant les différentes administrations ou instances censées les aider. De nombreuses associations sont venues présenter leurs services pour les malades ou personnes en perte d'autonomie et qui peuvent soulager les aidants. C'est le cas notamment de l'association sportive des mamans de Trévani qui donne des cours de fitness.Les aidants se plaignent du manque de structures qui pourraient accueillir leurs proches et les laisser souffler pour avoir un peu de répit, chose qui existe dans l'Hexagone et à la Réunion. En effet, un aidant s'occupe à temps plein souvent de ses proches, il ne sait pas forcément comment faire, cela lui prend de l'énergie et c'est du bénévolat.Les associations ont invité les aidants à venir les voir pour leur proposer des solutions à leur situation