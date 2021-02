Laïthidine Ben Said : « Je rêve de la Côte d’Azur de la Mayotte à Mtsamboro »

Le maire de Mtsamboro Laïthidine Ben Said était l’invité de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

« Je suis un homme en colère ! » lance le nouvel élu. Le maire déplore l’état de la situation financière de sa commune : « la Chambre Régionale des Comptes s’était félicitée d’un excédent d’un million d’euros au 31 décembre 2019 ; mais ce que l’on ne dit pas, c’est ce qui s’est passé pendant les six premiers mois de 2020. Les factures impayées se sont accumulées et surtout la masse salariale, le maire sortant est celui qui a le plus recruté. Les gens veulent que les projets fleurissent, mais nous sommes obligés d’étaler nos projets d’équipement dans le temps ».

Laïthidine Ben Said affirme qu’il veut améliorer le cadre de vie des habitants : « « Je rêve de la Côte d’Azur de la Mayotte à Mtsamboro ».

S’agissant du confinement, l’élu estime qu’il est globalement bien respecté dans sa commune : « Je félicite la population, tout se passe bien ». Il reconnait cependant qu’il y a des jeunes « qui jouent au chat et à la souris avec la police municipale ». Il entend aussi rappeler le respect des consignes pour les obsèques : « pas plus de 20 personnes ».

Enfin, sur la distribution des bons alimentaires, le maire de Mtsamboro regrette que « pendant que l’on discute, des gens sont dans le besoin. Il faut que l’on soit souples, les conditions de ressources ne doivent pas être un frein pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup ».