Mutinerie de Majicavo : Les cinq prévenus seront finalement jugés en novembre

Les violences survenues à la prison de Majicavo seront finalement jugées le 14 novembre prochain. Les cinq prévenus mis en cause sont passés devant le tribunal correctionnel ce mercredi. Leurs avocats ont demandé un renvoi.

Charles de Quillacq / Halda Halidi •

Âgés de 19 à 22 ans, trois d’entre eux sont de nationalité française, les deux autres comoriens.

Avant la mutinerie, tous étaient en détention ou détention provisoire pour des faits, très graves d’homicide ou d’assassinat en réunion.

Des prévenus très agités face à la cour. On les a même entendus chanter dans les geôles avant d’arriver dans la salle d’audience.

Les avocats demandent un renvoi

Ce mercredi après midi, la plupart veulent être jugés tout de suite, peut-être dans l'espoir d'être transférés à La Réunion ou vers l'Hexagone le plus vite possible. Mais leurs avocats en ont décidé autrement. Ils demandent un renvoi. En effet, le dossier comprend plus de 500 pages… La défense n’a pas eu le temps d'examiner tous les éléments.

Présentes à l'audience, les victimes aussi souhaitent un jugement rapide.

"On veut que l’affaire soit jugée aujourd'hui pour que ces détenus puissent être condamnés et transférés rapidement vers La Réunion et la Métropole. Ça nous permettrait de travailler dans de meilleures conditions à Majicavo. Car ce sont des détenus très violents dans la prison mais aussi à l’extérieur." Mohamadi Houmadi _ surveillant , victime de la mutinerie

Mohamadi Houmadi est l'un des gardiens de prison présents lors de la mutinerie. Le surveillant pense surtout au bien-être de ses collègues traumatisés par les évènements et toujours suivis par des psychologues.

Des insultes et des menaces envers les victimes

Des craintes confirmées quelques instants plus tard. À l’annonce du renvoi, les prévenus invectivent les surveillants. Les insultes et les menaces envers les victimes fusent.

" Ils nous ont insultés. En nous menaçant de s’occuper de notre cas à notre retour à la prison. Mais nous avons confiance en nos collègues qui sont là bas. Ils vont réussir à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’autres incidents." Mohamadi Houmadi

Les cinq individus ne sont pas les seuls à être mis en cause dans ces violences. Dès vendredi, cinq autres prévenus doivent comparaître devant les juges. Une audience qui pourrait bien connaître le même sort et être renvoyée au 14 novembre prochain. Pour une longue journée d’audience, entièrement dédiée à la mutinerie de Majicavo.