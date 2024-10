Nadjayedine Sidi : " C'est vrai qu'il y eu beaucoup de retard. Il faut l'assumer "

Nadjayedine Sidi, conseiller départemental du canton de Mamoudzou 3 et président du Comité de l’Eau et de la Biodiversité était l'invité du zakweli ce jeudi matin.

Fraîchement nommé président du Comité de l'Eau et de la Biodiversité, Nadjayedine Sidi, qui est aussi le conseiller départemental du canton de Mamoudzou 3 entend poursuivre les missions menées par son prédécesseur. Et s'il y a bien un point sur lequel il souhaite se pencher, c'est la question de l'eau.

Nadjayedine Sidi le concède, cela fait plus d'un an que le CEB n'a pas pu se réunir, mais aujourd'hui il souhaite suivre de très près les chantiers actés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Mayotte, il couvre la période 2022 - 2027.

Aujourd'hui il y a quelques actions qui sont menées, par exemple le lancement de cette usine de dessalement qui arrive, l'entretien des rivières, la reforestation, on sait très bien que si on a pas de forêt on aura pas d'eau. C'est tant de choses qui sont dedans et qui sont menées par le département. Nadjayedine Sidi, conseiller départemental du canton de Mamoudzou 3 et président du Comité de l’Eau et de la Biodiversité

Le nouveau président du Comité de l'Eau et de la Biodiversité évoque aussi la retenue collinaire d'ourovéni.

C'est vrai qu'il y eu beaucoup de retard. Il faut l'assumer. Si ce retard n'était pas pris on ne serait pas dans cette situation qu'on a aujourd'hui. C'est dans ce sens aussi que le département via le CEB est en train de lancer aussi l'office de l'eau, une structure qui va venir en renfort.

Un office de l'eau qui devait être crée il y a dix ans déjà. Cette fois-ci son lancement semble être en bonne voie, les membes qui doivent y siéger ont été désignés.