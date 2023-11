Nafissata Mouhoudoire : « Les personnes en situation de handicap ont le droit de travailler »

Nafissata Mouhoudoire, directrice de la DEETS (Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) était l’invitée de Zakweli ce lundi

A l’occasion de la semaine dédiée à l’emploi des personnes handicapées, Nafissata Mouhoudoire rappelle que la loi a évolué récemment à Mayotte : « en 2018 il y avait une obligation d’employer au moins 2% de personnes en situation de handicap dans les entreprises de 20 salariés et plus, en 2019 c’était 3% et ainsi de suite. Aujourd’hui l’obligation est de 6% comme dans toute la France ». Cette obligation d’emploi est valable aussi pour la fonction publique depuis 2022.

« Le chômage touche particulièrement les personnes handicapées, comme il touche en général la population mahoraise en recherche d’emploi » dit la directrice de la DEETS, « cependant la situation évolue positivement… Il y a des frémissements. Les résultats d’une enquête seront publiés ce lundi, les chiffres ne sont pas si alarmistes » affirme-t-elle.

« Les personnes en situation de handicap ont des compétences à faire valoir » insiste la directrice de la DEETS.

S’agissant de la grève en cours à la MDPH, Nafissata Mouhoudoire déplore une rupture des droits : « La MDPH est sous tutelle du Conseil Départemental ; je ne doute pas qu’une solution sera trouvée rapidement ».