Nassrine Wissam rêve de devenir médecin

Abdérémane Saïd •

Ces dernières semaines, la vie des lycéens de Mayotte a été déstabilisée par deux agressions mortelles de lycéens.

L’un au lycée du nord à M’tsangadoua et le second au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou. Lundi, les lycéens de Mamoudzou ont exprimé leur colère et leur ras-le-bol dans les rues du chef-lieu et dire « non à la violence »

Nous avons rencontré Nassrine Wissam, une brillante élève pleine d’ambitions, au cœur de la vie de son établissement qui rêve de devenir médecin. Nassrine Wissam a 16 ans, elle est en classe de 1re au lycée Younoussa BAMANA. Petite, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire et consacre toutes ses recherches pour s'orienter dans les études de médecine. "je vais commencer à excercer en metropole mais je me vois bien excercer à l'etranger"

Et elle a compris que pour réussir, elle doit se donner les moyens de travailler dur et particulièrement les disciplines scientifiques. Nassrine se voit exercer la médecine au-delà des frontières nationales. Représentant son lycée dans les différentes instances, elle participe activement à la recherche des solutions aux violences à l’école.

On ne peut plus continuer à vivre comme ça, la boule au ventre, le cœur serré tous les matins se demander si on sera toujours en vie en rentrant le soir