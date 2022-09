Natapy Attoumani : docteur en pharmacie pleine d’ambitions pour Mayotte

Natapy Attoumani, 27 ans, revient dans cette officine de Kawéni un lieu qui représente pour elle tout son parcours; elle y a pu s’exercer chaque été durant 4 ans. Informer, expliquer, conseiller, aider, être tout simplement au contact avec le public reste pour la jeune femme primordial. Etre pharmacienne, une évidence aujourd’hui, mais il y a 7 ans, ce sont ses parents qui l’ont poussée vers cette voie.

En arrivant en fin du lycée, je ne savais pas trop ce que j’allais faire. J’ai fait la première année commune aux études de santé sur les conseils de mes parents et par les différents cours qui étaient proposés, la pharmacie m’est apparue comme une évidence finalement ; c’est ce qui me plaisait le plus, et j’ai découvert que c’était un métier où on pouvait prétendre à plus 65 métiers différents.