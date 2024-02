Neuf personnes interpellées pour des caillassages à Majicavo et Tsararano ce vendredi

La gendarmerie annonce l'interpellation de neuf personnes suite à des caillassages ce vendredi à Majicavo et Tsararano. Parmi eux, quatre étrangers en situation irrégulière ont fait l'objet de procédure d'éloignement.

Neuf personnes ont été arrêtées ce vendredi 16 février suite à des caillassages à Majicavo et Tsararano, annonce la gendarmerie. "Des délinquants ont pris pour cibles des usages et des militaires de la gendarmerie", explique la gendarmerie. "Lors des opérations de maintien de l'ordre, neuf individus au profil de caillasseurs ont été interpellés." Cinq ont été placés en garde à vue, tandis que les quatre autres étant des étrangers en situation irrégulière, ils ont fait l'objet de procédure d'éloignement.

Des affrontements entre bandes de jeunes à Mamoudzou

La situation a également été tendue en début de soirée ce vendredi à Mamoudzou. Des affrontements entre bandes de jeunes ont éclaté entre Tsoundzou 1 et Passamaïnty. "Notre intervention a pu être retardée à cause des barrages", explique Hervé Derache, le directeur territorial de police nationale. "Certains de nos effectifs se font emmener et ramener à l'aide d'intercepteurs depuis les différents points cardinaux pour pouvoir continuer d'assurer nos missions, ce qui peut parfois entraîner des creux dans notre organisation." Selon lui, aucun blessé n'a été signalé suite à ces affrontements. Les pompiers ont simplement été appelés pour une intervention pour un garçon de 14 ans mordu par un chien.