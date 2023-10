Normane Omarjee : « Bavi n’a pas mis un euro dans sa poche »

L’avocat réunionnais Normane Omarjee défend l’ancien président du syndicat des eaux Mohamadi Bavi poursuivi par le Parquet National Financier. Il était l’invité de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

On a fait de Mohamadi Bavi un bouc émissaire ; alors qu’il faut rappeler que c’est la responsabilité de l’État. déclare maître Omarjee

L’avocat rappelle que « c’est 5 jours après que le Canard Enchaîné a parlé de la responsabilité de l’État, que le Parquet National Financier a annoncé les poursuites contre mon client ».

Selon Normane Omarjee, « la situation financière du syndicat des eaux n’était pas meilleure à l’arrivée de Bavi. Cela fait trente ans d’errements… Les 7 millions d’euros dont on parle ont été investis dans des travaux, ils n’ont pas disparu ».

L’avocat juge que dans cette affaire « on cherche un coupable, et on le désigne ». Selon lui « Bavi est un homme respectable qui se défend, il est combatif ». Il rappelle que Mohamadi Bavi n’est pas poursuivi pour des détournements, il n’a pas mis un euro dans sa poche ». « S’il y a eu des erreurs, des errements administratifs, ce sera au tribunal d’en décider. Il peut y en avoir sans volonté de commettre des faits ».