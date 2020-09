Nourdine Hakim, porte-parole du MDM : « Notre priorité c’est l’économie et l’emploi »

Le porte-parole du MDM, Nourdine Hakim, était l’invité de Zakweli ce vendredi. Le MDM réunira son université d’été le 11 octobre prochain à Mtsamboro.

Bruno Minas •

Les mahorais doivent avoir les mêmes droits que les autres français de métropole Nourdine Hakim

Hakim Nourdine dans Zakweli

Selon Nourdine Hakim, Mayotte n’a jamais vécu autant de mouvements sociaux, d’insécurité auxquels il faut ajouter l’épidémie de Covid ; selon lui « il est important de faire une pause pour penser à l’avenir et surtout organiser le décollage de Mayotte ».« et notre plus grand combat c’est l’économie et l’emploi. Il faut créer des richesses ». « L’Etat a mis en place des aides conséquentes pour la relance économique. Il nous faut des élus capables de maîtriser ces financements ».Pour Nourdine Hakim, le Conseil Départemental « manque d’organisation et de réactivité ». Enfin le débat institutionnel sur le département et la région est, selon lui, secondaire. « La priorité est le développement économique, tout le reste est lié ».