Octobre rose : "on a encore du travail à faire sur la sensibilisation", estime l'association Amalca

Octobre rose, le mois dédié à la sensibilisation au dépistage cancer du sein, a débuté à Mayotte. Dans le département Amalca, l'association mahoraise pour la lutte contre le cancer, porte une série d'actions. Un travail qui reste indispensable selon elle.

Le mois d'octobre rime désormais avec la couleur rose, un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Si cette campagne est bien connue, son message reste à marteler. "On a de plus en plus de cas de cancer du sein, on a encore du travail à faire sur la sensibilisation", précise Nadjilat Attoumani, la présidente de l'association Amalca, l'association mahoraise de lutte contre le cancer. "Aujourd'hui, les personnes ne vont pas se faire dépister et quand elles le font, c'est de manière tardive."

Elle le reconnaît : cette maladie frappe des patients de plus en plus jeunes, même si les campagnes de dépistage s'adressent plus souvent aux personnes âgées. "On axe sur ce public, car on estime qu'après la ménopause, on ne s'occupe plus assez de ses seins et de son corps", poursuit-elle. "50 cancers du sein sont diagnostiqués à Mayotte, c'est beaucoup par rapport à la taille de l'île, mais c'est peu par rapport à la réalité. Certains se font traiter ailleurs, voir pas du tout."