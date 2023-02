Olivier Klein, ministre de la ville et au logement est à Mayotte pour une visite de 3 jours

Pendant sa visite de trois jours à Mayotte, Olivier Klein rencontrera l’ensemble des acteurs permettant d’identifier les levier d’accélération de la production de logements abordables.

Le ministre a prévu dès ce lundi 27 février, un déjeuner de travail avec les élus de Mamoudzou , Dembéni et Koungou. D’autres rencontres sont prévues avec les acteurs de l’île. Ils aborderont ensemble les questions de qualité de l’aménagement et de l’habitat, dans un territoire marqué par de très fortes contraintes naturelles : si la résorption des bidonvilles constitue un impératif de salubrité et de sécurité, elle doit s’accompagner de démarches structurantes, en particulier sur les secteurs NPNRU, dont l’avancement sera partagé à l’occasion de ce déplacement ministériel

Renouvellement urbain à Mayotte

Avant de devenir ministre de la ville et au logement , Olivier Klein était président de l’agence nationale de Renouvellement Urbain. Et à ce titre , il était en visite à Mayotte les 26 et 27 février 2019 afin de concrétiser les engagements de l’ANRU avec les collectivités locales concernées par des projets de renouvellement urbain. Cela concerne les communes de Mamoudzou avec le village de Kawéni , la communauté des Communes de Petite-Terre pour le quartier de la Vigie et Koungou pour le village de Majicavo-Koropa.

La totalité des engagements de l’ANRU pour ce premier engagement s’élève à 50 millions d’euros.

Le ministre se rendra dans ces quartiers ce mardi. D’abord le quartier Talus 2 de Koungou puis à Kawéni

Besoin important de logements sociaux

Parmi les opérateurs importants dans la production de logements sociaux à Mayotte , il y a la SIM ( société immobilière à Mayotte ).

Depuis 2011 , elle a pu construire 1107 logements sociaux à Mayotte. Le nombre de demandes identifiées aujourd’hui est proche de deux-mille.

L’objectif pour la SIM est de construire 500 logements sociaux par an.

Conseil national de la refondation du logement

Enfin, au-delà des enjeux de logement et d’aménagement, le déplacement sera l’occasion d’aborder les problématiques plus larges du territoire, et de constater les réponses apportées par les outils de la politique de la ville, tels que la régie des territoires ou les cités éducatives