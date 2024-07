"On sait qu'on sera très sollicité cette année", admet le directeur territorial de LADOM

Mohamadi Madi Charif, le directeur territorial de LADOM, était l'invité de Zakweli ce vendredi pour faire le point sur la hausse des bénéficiaires et les dispositifs pour les accompagner.

Cette période de vacances est loin d'être la plus calme pour LADOM, l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. "L'activité va être dense et ça a déjà commencé, on a anticipé sur les billets retours sachant les difficultés pour l'aérien à Mayotte", concède Mohamadi Madi Charif, le directeur territorial de l'agence. "On sait qu'on sera très sollicité cette année avec le nombre de bacheliers qui ne fait que s'accroître et les changements de modalités."

L'aide au voyage est en effet passée cette année à 100% de prise en charge pour les étudiants ultramarins. "Sur ce point, c'est plutôt facilitateur pour les démarches administratives", ajoute le directeur. "Nous avons accompagné plus de 7.000 étudiants en 2023 et plus de 3.500 personnes pour la continuité territoriale avec le bon de réduction de 535 euros." Ce chiffre devrait augmenter à partir de la rentrée, l'âge d'éligibilité pour le passeport mobilité étude passant de 26 à 28 ans.

Des effectifs supplémentaires et une réorganisation

"C'est ce qu'on veut, on veut plus de bénéficiaires. En interne, on est pleinement dans la transformation de LADOM", précise Mohamadi Madi Charif. "Ce serait de revoir notre manière de fonctionner et d'augmenter les effectifs. Si on veut réaliser tous les engagements du CIOM (Comité interministériel des Outre-mer), il va nous falloir plus de bras." Il estime avoir besoin "de deux à trois agents supplémentaires". Un autre dispositif pour faciliter le retour des diasporas ultramarines était aussi prévu, avant d'être suspendu par la dissolution de l'Assemblée nationale.

S'il concède que l'agence peut-être parfois difficile à joindre par téléphone, "LADOM est présente sur tous les réseaux sociaux depuis début 2023, tous les dispositifs sont dématérialisés et il y a un travail de fond qui est mené, avec la piste de prendre un prestataire externe pour gérer les appels entrants.", énumère le directeur territorial. "Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons beaucoup de flux, beaucoup d'appels, mais l'agence reste ouverte à Mamoudzou toute l'année." Pour sensibiliser les éventuels bénéficiaires, l'agence a également mis en place une tournée en organisant des permanences dans les différentes communes du département.