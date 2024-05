❓Questions Directes ❓Comment beneficier des aides de LADOM pour voyager

Vous vous demandez comment voyager et bénéficier des aides de LADOM ? Rejoignez-nous en direct dans l’émission Facebook QUESTIONS DIRECTES avec Mohamadi Madi Charif, Directeur territorial de LADOM Mayotte

LADOM, ou L'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité, est une agence française qui vise à faciliter la mobilité des résidents des départements et régions d'outre-mer vers la métropole et d'autres destinations.

Elle offre diverses aides financières et logistiques, notamment pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les professionnels, afin de soutenir les déplacements liés à l'éducation, à la formation professionnelle, et à la recherche d'emploi.

