Opération Wuambushu : Imbroglio sur le transport ou non de refoulés vendredi

L'Union des Comores accepte les bateaux venant de Mayotte mais sans les clandestins.

Faiza Soulé •

« Nous envisageons une rotation vendredi pour les 250 passagers qui n’ont pas à payer pour notre désaccord avec la France au sujet de Wuambushu » a indiqué ce matin au téléphone, Houmed Msaidie, le porte-parole du gouvernement comorien. Une information confirmée quelques heures plus tard par Mohamed Said Salim Dahalani, directeur de la Société Comorienne des Ports, (SCP) au cours d’une conférence ce jeudi au port de Mutsamudu. Cependant, il y a eu une certaine confusion entre les deux autorités au sujet de l’accueil ou non de personnes expulsées de Mayotte

Ce matin, Houmed Msaidie prévenait : « aucun refoulé ne devra être embarqué par le Maria Galanta, sous peine de retirer la licence à la compagnie ». Il a même ajouté que le débarquement du 28 avril, se fera « en toute transparence. Les journalistes pourront constater l’embarquement ou non des refoulés au départ de Mayotte » dans le bateau. « Les Comores n’ont pas à payer pour les conséquences d’une opération non concertée », a-t-il insisté et en appelle à un dialogue avec les autorités françaises.

Le port et la médina de Mutsamudu, Anjouan • ©YOUSSOUF IBRAHIM / AFP

Les propos de Mohamed Said Salim Dahalani ne vont pas exactement dans le même sens. Au cours de sa rencontre avec la presse, il a assuré que seuls les passagers « munis de cartes d’identité » seront autorisés à fouler le sol mutsamudien. A la question de savoir si les refoulés qui en seront pourvus seront acceptés, après de multiples relances, il a longtemps botté en touche, se réfugiant derrière un jargon propre au transport maritime. Interrogé sur le retrait de la licence du Maria Galanta en cas de transport de refoulés, le conférencier a fini par concéder « n'avoir reçu aucune instruction du gouvernement lui interdisant de débarquer des refoulés ».