Opération Wuambushu : les menaces contre les Français sont-elles à prendre au sérieux ?

Un tract de menaces de mort à l’encontre des Français circule aux Comores et à Mayotte depuis quelques jours. L’extrême violence du contenu peut laisser perplexe, alors qu’aucune agression anti-française même minime n’a été constatée aux Comores depuis le début de l’opération Wuambushu

Bruno Minas •

La thèse de la manipulation est évoquée par l’ancien président de l’Assemblée Nationale des Comores Said Mchangama, qui s’exprime régulièrement sur le média en ligne Hayba FM. Il dénonce « une machination ». Selon lui « ce tract ne ressemble pas aux Comoriens ». « Ces bouts de papiers photographiés » partagés sur les réseaux sociaux « peuvent provenir d’ailleurs ». Ce pourrait être une pure provocation.

Il est vrai que les termes du tract sont d’une violence inouïe, le texte menace « d’égorger les Français comme des moutons », et précise que les « Français à la peau noire sont inclus dans cet avertissement ». Cette rhétorique rappelle les heures les plus sombres de la guerre d’Algérie dont on a avait retenu la triste formule : « la valise ou le cercueil ».

La question reste posée : qui veut faire peur ainsi ? Qui a intérêt à faire monter la tension ? Sans pour autant vouloir prendre cette menace très au sérieux, le ministère comorien de l’intérieur condamne de tels propos et promet que les auteurs seront sanctionnés…si on les trouve un jour.