"Oui, je me porterai candidat aux prochaines élections départementales"

Le directeur de cabinet est d'abord revenu sur la situation covid dans sa commune. " Le maire va bien, à la demande de son médecin, il prend du repos." Il a notamment avoué que la commune avait payé un lourd tribut de l'épidémie.

Cette semaine, parmi les gens évasanés, il y a des agents de la commune. Parmi, les personnes décédées, il y a un agent de la commune. C’est donc beaucoup de souffrance.

A la mairie, actuellement, "on fonctionne en mode dégradé" au niveau du service d'Etat civil, on enregistre juste les naissances et les décès, les autres services sont fermés. Zaidou Tavanday invite les gens à faire preuve de patience. Tout devrait rentrer dans l'ordre au 1er avril. Pourquoi n'y a-t-il pas de services en ligne pour l'Etat civil ? "C'est un des points faible dans le fonctionnement de notre administration. On travaille dessus mais on n'est pas encore au point."

Le directeur de cabinet a également tenu à rappeler qu malgré la fin du confinement, la covid n'a pas disparu sur le territoire. "Il faut continuer à respecter les gestes barrières." avant de conclure qu'il sera candidat aux élections départementales en juin prochain dans le canton Mamoudzou 2.