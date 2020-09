Ouverture sous conditions des églises à Madagascar

C’est un nouvel épisode du déconfinement progressif de la Grande- Ile. Les églises rouvrent leurs portes à mais certains rituels sont interdits.

12 religieuses ont présenté leurs vœux à Antananarivo, les paroissiens ont pu assister à la cérémonie. Dimanche dernier, le président Andry Rajoelina a annoncé l’autorisation d’ouverture des lieux de culte, à condition de respecter les gestes barrières et les distances de sécurité.Par exemple : les communions sont interdites dans les messes, parce qu’elles représentent un risque de transmission du virus ; les poignées de main et accolades lorsque les fidèles se donnent la paix sont également proscrites.Les prêtres doivent faire preuve d’imagination pour exercer leur sacerdoce dans ces conditions. Même chose chez les pasteurs protestants.A Madagascar, il y a des églises catholiques et des temples protestants partout, auxquels il faut ajouter un nombre croissant de mosquées.