Partenariat entre Mayotte et La Réunion

Le Département de Mayotte et le Crous de La Réunion ont signé une convention relative à la mobilité des étudiants Mahorais à La Réunion.

Mayotte la 1ere •

La signature a eu lieu ce vendredi 29 novembre dans la salle des conseils du Crous de Saint-Denis en présence de la vice-présidente étudiante de la Réunion et du président de la commission des bourses et des aides de Mayotte ( COBA), Mr Ali Debré Combo.

Le but de cette convention est de mettre en place les meilleures conditions possibles pour la réussite des étudiants Mahorais à La Réunion en les accompagnant dans leurs démarches administratives, au-delà de l'aide déjà apportée par les représentants étudiants locaux et l'association des étudiants mahorais, afin qu'ils puissent bénéficier des aides consacrées à l'ensemble des étudiants ultramarins.