« Partir en livre » : des enfants ravis d’apprendre l’origami

« C’est pas une étoile, c’est un shuriken ! » Zidine, 7 ans, exige de la précision au moment de présenter cette arme traditionnelle japonaise qu’il a réalisé en pliant des feuilles de papiers. Dans les jardins de l’hôtel de ville de Dzaoudzi Labattoir il participe, comme une vingtaine d’autres enfants âgés entre 3 et 16 ans, à un atelier d’origami.Les enfants plient, découpent, sous le regard amusé du personnel de la bibliothèque. L’atelier est organisé dans le cadre du festival « Partir en livre » qui se déroule partout en France jusqu’au 20 juillet. Cette fête du livre a pour but de promouvoir la lecture auprès de la jeunesse.« C’est pour nous l’occasion d’apprendre aux enfants des jeux auxquels on jouait déjà avec des feuilles de coco quand on était petits », raconte Roselyne Rakoto qui pilote le projet. « On s’adapte à l’âge de chacun. On apprend aux plus jeunes à faire des bateaux, des chapeaux, des éventails. » Le pari est réussi puisque, ravis, ils s’amusent à se coiffer de leur chapeau de papier.Chaque œuvre est ensuite soigneusement récupérée par les accompagnateurs, qui notent le nom de l’artiste. Tous les pliages seront ensuite exposés dans les locaux de la bibliothèque.Plus d'informations disponible sur : https://www.facebook.com/arll976/