Plusieurs infractions relevées lors d'une opération de lutte contre les pratiques de pêche illégales

Des graves infractions ont été relevées ce mercredi lors d'une opération de contrôle ciblée sur les pratiques de pêche illégales et la protection de l'environnement. Plusieurs personnes en situation irrégulières ont été interpellées et expulsées.

La préfecture a annoncé ce jeudi le bilan d'une opération de surveillance et de contrôle ciblée sur les pratiques de pêche illégales et la protection de l'environnement dans le lagon organisée la veille. "En l'espace de deux heures, une multitude d'infractions graves ont été constatées", explique la préfecture dans un communiqué. Parmi elles : un individu dans une pirogue et deux autres sur l'estran pratiquant notamment de la pêche au poule à l'aide de pieux en métal. Deux individus ont également été appréhendés pour de la chasse sous-marine à l'aide de fusil harpons.

Trois personnes en situation irrégulière expulsées

"Une centaine de poulpes et une centaine de poissons majoritairement récifaux et sous-taille ont été saisis", ainsi que le matériel et engins de pêche selon les autorités. "Ces pratiques illicites particulièrement néfastes mettent en péril la biodiversité du lagon et exposent leurs auteurs à de lourdes sanctions pénales." Sur les cinq personnes appréhendées, trois étaient en situation irrégulière. Elles ont été "interpellées et reconduites vers leur pays d'origine", ajoute la préfecture.