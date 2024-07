Plusieurs jeunes de l'association Tandhum Cour'An Mayotte remporte des prix à l’Indian Ocean Holy Quran Contest

La semaine dernière le Centre de Documentation sur l’Islam de Maurice (le CDI) a organisé la première édition de son concours de lecture et mémorisation du Coran appelé Indian Ocean Holy Quran Contest. Les meilleurs jeunes de l'Océan Indien en la matière étaient présents. Mayotte s'est distingué en décrochant de nombreux prix.

C'est une première pour l'association Tandhum Cour'An, et une première plutôt réussie. En début de semaine dernière (le 23,24, et 25 juillet) ses meilleurs élèves sélectionnés à l'issu de plusieurs compétitions à Mayotte, étaient invités au concours régional Indian Ocean Holy Quran Contest qui se déroulait à Maurice.

Les épreuves ont rassemblé 80 jeunes venus de Maurice, Mayotte, La Réunion, Les Comores, Rodrigues, Les Maldives, et Madagascar. En fonction des catégories, les jeunes (tous étaient âgés de moins de 25 ans) devaient réciter le Saint Coran en entier, la moitié ou 5 Juz' (chapitres du texte coranique).

Plusieurs érudits étrangers pour juger les jeunes • ©Association Tandhum Cour'An

Pour cette dernière catégorie, chez les filles et les garçons c'est Mayotte qui l'emporte (Alaya Madi Sibili et Ambdoul-Wakyli Issihaka). Pour les 15 Juz' Yamina Ousseni est la première féminine, Houmadi Said Ali le deuxième garçon.

Pour la récitation de l'entièreté du coran Caty Soudjay obtient la seconde place. La fierté est immense pour Oustadh Youssouf, membre de la délégation.

Pour une première participation arriver à se hisser à ce niveau est très bien. Le concours était régional, mais le jury était international. Il nous a félicité pour notre beau parcours. Cette expérience est prometteuse et bénéfique pour l'association.

Les jeunes mahorais doivent revenir sur l'île ce mardi après-midi, un acceuil qui s'annonce chaleureux et rempli de fierté.