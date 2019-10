La poliomyélite, une maladie à surveiller

Éradiquer la poliomyélite, c’est déjà une réalité dans certaines régions du monde.

La vaccination en France et donc à Mayotte est obligatoire.

La maladie est néanmoins évitable avec la vaccination préventive. Et cette année encore, c’est ce qui va être rappelé dans notre île, notamment par le Rotary qui chaque année organise des manifestations avec le mot d’ordreEn 2019, la maladie est endémique dans quelques pays notamment le Pakistan, l’Afghanistan et le Nigéria. L’OMS, l’Organisation mondiale de la santé recommande donc la vaccination, seul moyen efficace de se prémunir de la maladie.Le dernier cas autochtone français remonte à 1989 et le dernier cas importé après un voyage remonte à 1995. Santé Publique France estime que le principal danger est l’importation de cas de polio et la maladie fait l’objet de surveillance des autorités sanitaires.La polio est une maladie infectieuse qui se transmet par un virus qui se multiplie dans le pharynx et l’intestin. Il attaque le système nerveux et peut atteindre la moelle épinière et provoquer des paralysies en quelques jours.Le diagnostic n’est pas évident, les quelques signes de la maladie sont des troubles de la sensibilité