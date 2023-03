Quand Mediapart dévoile un rapport secret sur Mayotte mais qui n’a aucun secret pour les mahorais

« Le gouvernement cache un rapport explosif sur la situation tragique de Mayotte », le titre de Mediapart est alarmant, mais seulement pour ceux qui vivent ailleurs, rien d’inédit pour les mahorais.

Y.D •

Le journal en ligne révèle qu’une mission spéciale composée des inspections générales de six ministères a rédigé un rapport en janvier 2022, sans jamais être publié. Pour quelles raisons ? C’est le seul mystère à percer.

Pour en venir à sa conclusion, la mission aurait auditionné 300 personnes de l’administration, de la société civile. Sans surprise, plusieurs paragraphes sont consacrés à l’immigration clandestine venue des Comores et ses conséquences.

Dans son article, Mediapart n’hésite pas à tacler la politique menée par le gouvernement, citant un Gérald Darmanin dont la méthode répressive ne suffit pas à empêcher l’entrée et l’installation de nombreux clandestins à Mayotte. Quant à la vaste opération de décasage prévue pour le mois d’avril, ne semble pas convaincre le quotidien.

Bidonville (Kaweni) • ©DAVID LEMOR

L’état des lieux est établi. Une démographie galopante avec 10 000 naissances par an, une offre de soin très insuffisante, des écoles qui n’ont plus la capacité d’accueillir les enfants etc. Selon l’inspection, le dispositif de protection de l’enfance reste largement sous-dimensionné. 5400 mineurs vivent dans un logement seuls, sans leurs parents. Une réalité mahoraise racontée par un quotidien de l’hexagone qui rappelle que malgré la très grande pauvreté du 101ème département, il est huit fois plus riche que l’archipel voisin.

Pour Mediapart, le contenu de ce rapport est dévastateur pour l’Etat français, dont les réponses publiques sont largement sous dimensionnées. « Une impuissance face à tant de défis » ou un abandon volontaire de l’Etat, à chacun sa conclusion.