❓Questions Directes ❓: Comment intégrer et réussir au RSMA ?

Vous êtes jeunes, vous avez entre 18 et 25 ans et vous voulez tout savoir sur le parcours d'intégration et de réussite au RSMA , posez vos questions en direct au capitaine Xavier et l'adjudant en chef Moussa.

Depuis plus de 30 ans, le RSMA s'engage auprès de la jeunesse mahoraise en offrant des opportunités d'insertion professionnelle et sociale. Avec valeurs fondamentales, le RSMA prépare les jeunes de 18 à 25 ans à réussir dans la vie grâce à la discipline militaire et à un apprentissage pratique.

Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le RSMA, son impact sur la vie des jeunes Mahorais et à poser toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à participer et à partager vos interrogations !

