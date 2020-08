Les rassemblements de plus de 10 personnes doivent être déclarés à la préfecture

Les vacances riment avec festivités réunissant de nombreuses personnes comme les mariages, les voulés ou les cérémonies de récompenses des diplômés. La covid-19 n'a rien changé. La préfecture tire la sonnette d'alarme et rappelle que les rassemblements de plus de 10 personnes sont réglementés.

Frahati Youssouf Saïd •

des rassemblements professionnels ;

des services de transport des voyageurs ;

des cérémonies funéraires

des visites guidées.

la distanciation physique d’au moins un mètre entre chaque personne ;

le port d’un masque de protection pour les personnes de 11 ans et plus ;

le lavage régulier des mains à l'eau et au savon.

En règle générale, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes doit être déclarée à la préfecture sauf exception à savoirDans les autres cas, la déclaration doit être faite en ligne au moins trois jours francs avant la date prévue du rassemblement. Elle doit mentionner les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, décrire la nature et le déroulé de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement.En cas de déplacement, la déclaration doit être accompagnée de l'itinéraire projeté et d’un dossier technique en cas de mises en place d’installation. Elle doit également préciser les mesures mises en place pour garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique qui sont notammentLa demande adressée au préfet, doit être signée par au moins l'un des organisateurs.