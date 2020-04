Un récidiviste de violation du confinement en comparution immédiate 

Ne pas respecter le confinement peut vous coûter cher, plus cher qu’une amende de 135 euros, un récidiviste connaitra son sort ce mercredi.



Andry Rakotondravola •

C’est la première fois que le tribunal de Mayotte sera amené à se prononcer pour ce délit.

Tribunal de Grande Instance, Mayotte ...

Il comparaitra cet après devant le juge pour violation des règles de circulation de l'Etat d'urgence. Verbalisé déjà à 3 reprises pour avoir enfreint les mesures mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, le prévenu encoure 6 mois d'emprisonnement et 3750€ d'amende pour ces faits. Dans ses méfaits, on lui reproche également des outrages à agent et des violences pour lesquels il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende.ne cessent de marteler les autorités sanitaires, ça vous coûtera moins chère et ça sauvera des vies, pourraient ajouter les autorités de l’Etat qui avait établi à 135 euros de contravention en cas d’infraction aux règles du confinement. Et même, en cas de récidive dans les 15 jours, 200 euros dès la deuxième infraction, selon un décret du Premier ministre, paru au « journal officiel » le dimanche 29 mars.