Ils sont sri-lankais, le plus jeunes a 20 ans, le plus vieux, 31 ans. Ils sont partis du sud de l'Inde pour rejoindre Mayotte. Un périple de 15 jours en mer pour fuir les conflits religieux qui minent leur pays. Et pourtant certains affirment avoir été forcés à embarquer sur le boutre pour ce voyage plein d’incertitudes jusqu’à ce département français synonyme de liberté. Pour la première fois, ils ont accepté de raconter leur histoire.