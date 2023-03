Régis Novou : "On peut être décideur sans être majoritaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée une entité publique majoritaire dans le capital"

Julien et Régis Novou, promoteurs du projet de compagnie aérienne mahoraise « Zena », étaient les invités de Zakwéli ce jeudi.

Régis et Julien Novou ont dévoilé l'identité visuelle de la compagnie cette semaine "on a l'hippocampe qui symbolise la forme de l'île de Mayotte et puis plusieurs tout petits motifs tirés des masques de msindzano. On parle vraiment de Mayotte dans ce logo."

"On a créé la société parce que le département nous a dit créez la société, maintenant on a des difficultés à avancer avec le département, donc les privés de Mayotte ont décidé de prendre les choses en mains donc on va avancer avec eux" assure Julien Novou.

Le conseil départemental est-il réticent à s'engager dans le projet ? "Il y a une incompréhension, nous on souhaite qu'il soit présent dans le partenariat, à hauteur de 8 millions d'euros, pour que le capital soit en majorité mahorais. Si ça ne se fait pas, on a la possibilité d'intégrer d'autres actionnaires, mais le pilotage stratégique ne sera pas décidé par des actionnaires qui ont leur intérêt moraux à Mayotte. On peut être décideur sans être majoritaire"

Autre volonté pour les frères Novou d'avoir le département "ça permet de louer les avions moins chers, ça nous permet d'avoir des tarifs plus intéressants, c'est un intérêt direct pour la population. On a beau leur montrer nos garanties, un business plan challengé par Airbus consulting, le conseil départemental veut être sûr que le projet est viable et veut connaitre la liste de nos actionnaires." En attendant, à écouter les frères Novous, "la porte reste ouverte au département, mais nous on y va, les mahorais en ont besoin et nous on va le faire point."