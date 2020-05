Réouverture des écoles , la commune de Chirongui bonne élève ?

Le recteur Gilles Halbout s'est rendu ce matin à Malamani dans la commune de Chirongui où deux classes rouvrent leurs portes à une vingtaine d'élèves de CP dans le respect du protocole sanitaire.

Mayotte la 1ère •

Le recteur est arrivé à l'aube à Malamani dans la commune de Chirongui pour cette rentrée des classes assez particulière. Un défi pour le recteur qui bataille fort depuis quelques semaines pour convaincre syndicats , parents d'élèves et maires de s'inscrire dans une logique de reprise des cours.Les réticences sont nombreuses. De la part des syndicats mais aussi des maires qui pour la plupart disent ne pas être prêts à acceuilir des élèves dans les établissements de leurs communes. Cinq maires avaient ces derniers jours accepté de tenter le coup mais à la veille de cette rentrée annoncée , certains élus ont fait machine arrière devant sans doute l'impopularité de cette décision car nombreux sont les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Et le second tour des municipales approchant , beaucoup de maires ne semblent pas heurter leurs potentiels électeurs.Toujours est-il que pour les autorités , c'est officiel : Même si Mayotte est toujours officiellement confinée , à compter de ce mardi 26 mai 2020, l’accueil des élèves est autorisé dans les établissements du primaire.Cette réouverture était soumise à la condition que ces établissements démontrent leur capacité à respecter des prescriptions émises par les autorités sanitaires :• le maintien de la distanciation physique• l’application des gestes barrières• la limitation du brassage des élèves• le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels