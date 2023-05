Reprise des classes au lycée du nord dans le calme et la sérénité

Ce mardi 9 mai était marqué par la rentrée des classes pour les élèves de Mayotte, pour la grande majorité avec la peur au ventre. Un sentiment encore plus présent pour les élèves de la cité du Nord, victimes d'une violente intrusion il y a quelques semaines. Revoir le journal en intégralité ici.

Wuambushu : la députée de Mayotte demande la reprise des reconduites

Mohamed Bacar frappé de 3 ans d'inéligibilité

Mohamed Bacar n'est plus le maire de Tsingoni à partir de ce 9 mai. Il ne pourra pas non plus être candidat aux élections sénatoriales en septembre suite à sa condamnation pour délit de favoritisme et prise illégale d’intérêt.

Evènement : coup d'envoi du "Joli mois de l'Europe"

Le Joli mois de l’Europe étend les célébrations du 9 mai à l’ensemble du mois. Des événements sont organisés dans toute l'Europe : rencontres, concerts, webinaires, conférences, etc.

Zamimou Ahamadi conseillère départementale de Dembeni, 5ème vice-présidente du département chargée des finances et des affaires européennes était l'invitée du journal

La communauté d'agglomération du Grand Nord : une interco à deux facettes

Sébastien Martin président d'intercommunalité de France était l'invité du journal





